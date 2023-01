Fiorentina, successo nel recupero sul Sassuolo! Nico Gonzales decisivo

La Fiorentina trova una vittoria importantissima sul Sassuolo. La squadra di Italiano si impone per 2-1 e sale al nono posto in classifica

SUCCESSO – La Fiorentina si impone sul Sassuolo per 2-1. Una vittoria agguantata nei minuti di recupero, con Nico Gonzales protagonista nel finale. Ad aprire le marcature del match Saponara, al 48′ del secondo tempo con una bella girata sfruttando un errore di Ferrari. Il pareggio degli ospiti al 54′ con Berardi segna su rigore assegnato per un fallo di mano di Dodò. I padroni di casa spingono e, al 91′, trovano la rete del definitivo 2-1 con Nico Gonzales che trasforma un calcio di rigore assegnato dal VAR per fallo di mano di Tressoldi. La squadra di Italiano sale al nono posto in classifica. Il Sassuolo rimane nelle zone basse della classifica: 16 punti e quint’ultimo posto in classifica.