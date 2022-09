Fiorentina rimandata in Conference League: col Riga arriva solo un pari

La Fiorentina non va oltre il pareggio in Conference League col Riga al Franchi. Nonostante il vantaggio iniziale, i viola si sono fatti recuperare dalla squadra lettone

RIMANDATA − Primo test europeo in Conference League rimandato per la Fiorentina che pareggia in casa al Franchi contro il Riga per 1-1. Match che si apre nella ripresa con Barak che sblocca la situazione al minuto 56. Viola che però non riescono a chiudere la partita facendosi agganciare al 74′ da Ilic. Gara che sicuramente poteva andare meglio per la Fiorentina soprattutto per la modestia dell’avversario. Nel gruppo A, la squadra di Italiano è però seconda alla pari proprio con i lettoni. Primo il Basaksehir, trionfante contro l’Heart per 4 a 0.