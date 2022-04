Fiorentina di misura sul Venezia: Torreira tiene i viola in scia europea

Vittoria di misura per la Fiorentina all’Artemio Franchi contro un Venezia che non sa più vincere (sette le sconfitte consecutive). A decidere è Lucas Torreira, che firma nel primo tempo il gol dell’1-0 finale.

POSTO EUROPEO – Vince ancora la Fiorentina che, senza troppo soffrire, ha ragione del Venezia per 1-0, tenendosi così in scia per un posto in Europa. A decidere la partita dell’Artemio Franchi è Lucas Torreira: al 30′ punizione dalla destra, mischia nell’area dei veneti che favorisce proprio il centrocampista uruguaiano. La squadra di Paolo Zanetti non riesce a reagire e subisce le iniziative dei padroni di casa, che non riescono però a mettere in ghiaccio il risultato. Con questi tre punti i viola si portano a 56 punti in classifica, tenendosi in piena scia per un posto in Europa.