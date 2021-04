La Fiorentina ferma ancora la Juventus, Morata salva l’1-1 che vale il -14

La Fiorentina blocca la Juventus anche in casa. Dopo lo 0-3 dell’andata, stavolta finisce 1-1 con gol di Vlahovic e Morata. Bianconeri a -14 dall’Inter.

DISTANZA SIDERALE – La Fiorentina sfiora il colpaccio con la Juventus anche al ritorno. Dopo lo 0-3 rifilato all’Allianz Stadium, i viola stavolta si accontentano dell’1-1. A spianare la strada al vantaggio è Adrien Rabiot, che colpisce di mano in area saltando su un corner. Dagli undici metri Dusan Vlahovic trasforma e firma il gol numero 17 in campionato. Nell’intervallo Andrea Pirlo prova con i cambi drastici: fuori Leonardo Bonucci e Paulo Dybala, dentro Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. E proprio lo spagnolo, in apertura di ripresa, trova un bel sinistro sinistro a giro che vale l’1-1. I bianconeri rimangono terzi, a -14 dall’Inter capolista.