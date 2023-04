Fiorentina in semifinale di Conference League! Ma che paura con il Lech Poznan

La Fiorentina non vince in casa contro il Lech Poznan (2-3) ma rischia di sprecare il vantaggio dell’andata di 1-4, ma vola in semifinale di UEFA Conference League.

QUALIFICAZIONE A FATICA – La Fiorentina rischia la clamorosa sconfitta in casa per 0-3, compromettendo il passaggio in semifinale di Conference League dopo il risultato di 1-4 all’andata. Il Lech Poznan sfiora l’impresa aprendo subito le marcature al 9′ con Sousa. Nel secondo tempo Velde segna su rigore al 65′ riaprendo di fatto la partita, e appena quattro minuti dopo confusione totale in difesa per i viola con il gol di Sobiech. La Fiorentina sul finale però rialza la testa e si ricompatta, trovando i gol prima con Sottil e poi con Castrovilli.