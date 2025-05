Fiorentina beffata ai supplementari dal Betis! Addio all’Europa

La Fiorentina pareggia per 2-2 al Franchi contro il Betis ma non basta per la qualificazione alla finale di Conference League. Passano gli spagnoli.

ELIMINAZIONE – All’Artemio Franchi la Fiorentina pareggia per 2-2 contro il Betis e viene eliminata dalla Conference League ad un passo dalla finale. Decisivo il 2-1 per gli avversari maturato in Spagna. Passa in vantaggio il Betis con un’altra perla dell’ex Manchester United Antony. L’esterno ha segnato da punizione diretta da 30 metri colpendo il palo del portiere e mandando in rete una palla che sembrava magia assoluta. Poco dopo la Fiorentina ne fa due nel giro di pochissimi minuti e, come l’Inter, sfrutta i calci d’angolo. Su entrambe le palle inattive a colpire è sempre Robin Gosens, che sul primo palo diventa letale tornando a ricordare quello che è stato a Bergamo e non a Milano. Tutto ciò accade nel primo tempo, mentre nel secondo i ritmi calano e aumenta la tensione da una parte e dall’altra. Tante ammonizioni, diverse scorrettezze e qualche parole di troppo. Ai tempi supplementari poi la viola viene beffata. Ruibal da numero 9 manda in porta Antony, che serve Ezzalzouli a botta sicura per il definitivo 2-2 che vale la qualificazione alla finale di Conference League.

FIORENTINA-BETIS 2-2 (agg. 3-4)

Antony (B) al 30′, Gosens (F) al 34′ e al 42′, Ezzalzouli (F) al 97′