La Fiorentina batte la Juventus e vola in Conference League. KO Atalanta

Terminano anche Fiorentina-Juventus e Atalanta-Empoli, le due partite fondamentali per la corsa alla Conference League. I viola battono 2-0 i bianconeri e ottengono il settimo posto utile. L’Atalanta chiude con un KO in casa contro l’Empoli

CONFERENCE LEAGUE VIOLA − Si chiude con l’Europa la stagione della Fiorentina. I viola battono 2-0 la Juventus grazie alle reti di Duncan e Nico Gonzalez. La squadra di Italiano vola in Conference League grazie al settimo piazzamento in campionato. Niente da fare per l’Atalanta che chiude ottava in classifica dopo la sconfitta in contemporanea contro l’Empoli per 0-1. Decisivo il gol di Stulac al 79′. Deludente la stagione per la squadra di Gian Piero Gasperini dopo i tre anni consecutivi di qualificazione in Champions League.