Figc, proposta all’UEFA per rimodulare calendario Serie A e coppe – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport” la FIGC è pronta a inviare una proposta all’UEFA – concordata con la Lega Serie A – per rimodulare il calendario del campionato e delle coppe europee (UEFA Champions League ed Europa League).

LA PROPOSTA – La “Gazzetta dello Sport” oggi ha provato a rimodulare il calendario di Serie A compreso degli impegni di Coppa Italia e coppe europee, tenendo conto di un avvio al 2 maggio – data credibile per la ripartenza -. Il calendario però, volendo giocare tutte le partite, a questo punto sarebbe veramente troppo intasato, concludendo così addirittura al 25 di luglio: troppo tardi. La soluzione trovata dalla FIGC (e Lega Serie A) sarebbe quella di rimodulare il calendario inviando una proposta ben precisa all’UEFA: play-off e play-out per quanto riguarda la Serie A e final-four o partite secche per le due coppe europee. Così facendo il campionato inizierebbe appunto il 2 maggio e si concluderebbe il 28 giugno, con semifinali e finale di Coppa Italia a inizio luglio.