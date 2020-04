Figc, battaglia per le scommesse: ipotesi decreto salva-sport? – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto riguardo l’ipotesi sponsorizzazione tramite agenzie di betting per il mondo del calcio. La Figc sta cercando di trovare liquidità economica e ha proposto al ministro Vincenzo Spadafora anche un fondo “salva calcio”. Ma il governo potrebbe inserire tutto il mondo dello sport nel prossimo Decreto

PROPOSTA – La Figc ha formulato nei giorni scorsi una proposta: un fondo «salva calcio», una specie di paracadute per le realtà più sofferenti, alimentato anche con fondi federali e con l’un per cento delle scommesse. Parliamo di più di 100 milioni di euro l’anno su una raccolta di 10,4 miliardi nel 2019. Una proposta che ha generato una contrarietà fra gli operatori che temono di perdere una fetta di ricavi.

REAZIONI – La proposta della Figc non prevede aiuti economici diretti, ma possibilità di accedere a risorse generate dal sistema, cioè dalle partite. Si tratta del modello francese, impostato sul concetto di diritto d’autore per gli organizzatori degli eventi su cui si scommette. L’un per cento chiesto dal calcio ha però provocato altre reazioni. Gianni Petrucci, presidente del basket, ha fatto al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora questo discorso: se il calcio avrà la sua percentuale, è giusto che anche la pallacanestro possa avere la sua. Nel 2018, questa l’ultima cifra disponibile, le scommesse sul basket (soprattutto sulla Nba) hanno raccolto 283 milioni. Ed è probabile che anche il tennis possa chiedere la stessa cosa. L’ipotesi, che potrebbe entrare nel cosiddetto «decreto aprile», è quella di trasformare il «salva calcio» in «salva sport». Con modalità però tutte da verificare.

NO SECCO – Niente da fare, invece, per la sospensione di un anno del divieto di pubblicità e di sponsorizzazioni delle aziende di betting. La contrarietà dei 5 Stelle non lascia spazio a riaprire la questione in sede governativa. «Noi già diamo» Il no all’un percento è stato espresso anche da alcune aziende di betting. Moreno Marasco, presidente di Logico, l’associazione che riunisce i più importanti operatori sul fronte dell’online, spiega: «La Legge di Bilancio prevede già che il settore dei giochi contribuisca al finanziamento del Coni sin dal 2004 e di Sport e Salute dal 2019. Sarebbe una vessazione ulteriore per un mondo già duramente colpito dalla crisi. Le tendenze che stiamo osservando sono preoccupanti: l’aumento del gioco online compensa solo in minima parte ciò che si perde con la chiusura delle agenzie. C’è la possibilità che ci sia stato un dirottamento verso il gioco illegale».

DUBBIO BIS – L’altro rebus è sulla possibilità di inserire nel computo dell’un per cento anche ciò che viene raccolto in Italia per eventi organizzati all’estero (nel 2018, la serie A ha chiuso al 15,7 del totale scommesso sul calcio, il Mondiale al 6,7, la Champions al 6,1, la Premier League al 4,7 e la Serie Bcome la Liga al 4,4).

SCONTRO – Ma le scommesse finanziano già lo sport italiano? Si fatica a rispondere. La Legge di Stabilità di fine 2018 ha definito il sistema fissando le risorse nel 32% delle tasse pagate dal comparto sport. Nella Legge di Stabilità approvata a fine 2019, c’è un riferimento alla destinazione dei fondi dell’erario verso Coni e Sport e Salute. Rientrano nel 32%? Il gettito per l’erario delle scommesse sportive viaggia intorno ai 270-280 milioni annui. Una cifra su cui l’un per cento non può incidere visto che in tal caso si tratterebbe di un aiuto economico vero e proprio dello Stato. Inevitabilmente si rifletterebbe sulla la parte dedicata agli operatori (e al payout per chi vince, che oscilla fra l’80 e il 90 per cento). La «battaglia» dell’un per cento è aperta.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Valerio Piccioni