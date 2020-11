FIFA, rinviato il Mondiale per Club: la nuova data. Slittano altri due eventi

Gianni Infantino presidente FIFA

La FIFA ha deciso di rinviare il Mondiale per Club, originariamente previsto per dicembre in Qatar, a causa dei dirompenti effetti del Coronavirus. Di seguito la nota ufficiale

DECISIONE – La FIFA ha deciso di rinviare al 2021 il Mondiale per Club, previsto in origine per dicembre 2020 in Qatar. La nuova data è dall’1 all’11 febbraio 2021, sempre in Qatar. La Federazione Internazionale specifica che la decisione si è resa necessaria a causa dell’effetto dirompente della pandemia da Coronavirus sui campionati continentali per club che fungono da percorso per l’evento. Oltre al Mondiale per Club, slittano anche i Mondiali Femminili Under 20 e quelli Under 17, che si svolgeranno nel 2022.

