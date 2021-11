FIFA Fair Play Award, in lizza lo staff medico che ha soccorso Eriksen

La FIFA ha reso note le candidature per il FIFA Fair Play Award. Tra le nomination figura anche quella dello staff medico danese che ha salvato la vita a Eriksen in Danimarca-Finlandia e Claudio Ranieri, per aver reso onore all’Inter Campione d’Italia

GESTI DA PREMIARE – Il FIFA Fair Play Award si tinge anche un po’ di nerazzurro grazie a Claudio Ranieri. L’ex tecnico della Sampdoria, ora sulla panchina inglese del Watford, è tra i candidati al premio per aver dedicato all’Inter Campione d’Italia la passerella d’onore a San Siro, in occasione appunto di Inter-Sampdoria. Non poteva ovviamente mancare la candidatura per lo staff medico danese che ha salvato la vita a Christian Eriksen in occasione del problema cardiaco accusato nel corso di Danimarca-Finlandia a Euro 2020. Nominato anche il gesto di solidarietà di Scott Brown con Glen Kamara prima del derby scozzese tra Celtic e Rangers.