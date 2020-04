FIFA, ecco il piano salva-calcio: centinaia di milioni ai club – GdS

Non solo UEFA e Lega Serie A, la FIFA pronta a destinare parte della ricca riserva di denaro ai club in crisi. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” saranno stanziati parte dei 2,5 miliardi.

PIANO SALVA-CALCIO – Una parte delle riserve di denaro della FIFA (che ammontano a circa 2,5 miliardi), saranno destina ai club in crisi a seguito dell’emergenza Coronavirus (Covid-19). L’idea del presidente Gianni Infantino sarebbe quella di aggiungere ulteriori sovvenzioni agli attuali 5 milioni che ogni anno vengono distribuiti a ciascuna delle 211 associazioni aderenti. Anche l’UEFA, avrebbe pensato di fare lo stesso ma a livello europeo: “va in questa direzione anche la riunione di oggi con le 55 leghe del continente. Per l’Uefauna delle soluzioni è portare a termine i campionati, tanto da considerare secondarie le competizioni europee. Per farlo propone tre soluzioni di ripartenza constart amaggio, giugno, addirittura settembre con finale e immediata ripartenza della stagione successiva. La Champions potrebbe essere ridotta a una final-four dopo aver completato gli ottavi e giocato i quarti in gara unica: ipotesi estreme”.

Fonte: Gazzetta dello Sport.