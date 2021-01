FIFA, duro comunicato contro la ‘nuova’ Super League: basta speculazioni!

La FIFA, attraverso un duro comunicato firmato dal Presidente Gianni Infantino e dai sei presidenti delle confederazioni che ne fanno parte, ribadisce la volontà di continuare sul format attuale del calcio nazionale e internazionale. Il no secco è ancora una volta nei confronti della nascita della “Super League”

COMUNICATO UFFICIALE – “Alla luce delle recenti speculazioni dei media sulla creazione di una ‘Super League‘ europea chiusa da parte di alcuni club europei, la FIFA e le sei confederazioni (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA) ancora una volta vorrebbero ribadire e sottolineare con forza che una tale competizione non sarebbe riconosciuta né dalla FIFA né dalle rispettiva confederazione. Di conseguenza, qualsiasi club o giocatore coinvolto in una tale competizione non sarebbe autorizzato a partecipare a nessuna competizione organizzata dalla FIFA o dalle rispettive confederazioni. Secondo lo statuto della FIFA e delle confederazioni, tutte le competizioni dovrebbero essere organizzate o riconosciute dall’ente competente al loro rispettivo livello, dalla FIFA a livello globale e dalle confederazioni a livello continentale. A questo proposito, le confederazioni riconoscono la ‘FIFA Club World Cup’, nel suo formato attuale e nuovo, come l’unica competizione per club a livello mondiale, mentre la FIFA riconosce le competizioni per club organizzate dalle confederazioni come le uniche competizioni continentali per club. I principi universali di merito sportivo, solidarietà, promozione e retrocessione e sussidiarietà sono le fondamenta della piramide calcistica che garantisce il successo globale del calcio e sono, come tali, sanciti dalla FIFA e dagli statuti delle confederazioni. Il calcio ha una storia lunga e di successo grazie a questi principi. La partecipazione alle competizioni globali e continentali dovrebbe sempre essere vinta sul campo”.

Fonte: Sito Ufficiale FIFA [FIFA.com]