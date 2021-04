Ferri: «Superlega da 3 miliardi, la Uefa cosa può offrire in cambio?»

Federico Ferri, direttore di “Sky Sport”, ha parlato questo pomeriggio dagli studi di Sky della nascita della Superlega, la notizia che ieri sera ha sconvolto il mondo del calcio.

QUESTIONE DI SOLDI – Ferri sottolinea il fatto che si tratti di una questione di soldi: «Queste notizie erano già in possesso anche della Uefa e questo spiega perché ieri il comunicato della Uefa ha annunciato l’ufficialità del progetto. Già a ottobre erano uscite le prime indiscrezioni, anche molto dettagliate, non mi sorprende. Sinceramente colpisce tantissimo vederlo messo in atto con questa determinazione. Sicuramente il criterio della lega chiusa incrina il valore del campionato come qualificazione a un qualcosa più grande. E’ evidente che indietro non si torna. Questa mattina c’è stata una notizia fondamentale, JP Mogan ha confermato l’interessamento al finanziamento. Stiamo parlando di 3 miliardi e mezzo di euro. Possiamo parlare finché vogliamo di un possibile accordo con Uefa e Fifa, di una trattativa che dovrà aprirsi, ma quanto c’è sul tavolo da queste parti? Se queste sono le cifre sarà dura convincere delle società private a rinunciarvi. C’è tutto un mondo intorno, ma il modello che questi club vogliono è contro la Uefa».