Ferrero, presidente Sampdoria arrestato per bancarotta: club non coinvolto

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato arrestato per bancarotta e reati societari: la società blucerchiata non risulta coinvolta.

ARRESTATO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Massimo Ferrero è stato arrestato. Il presidente della Sampdoria è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per reati societari e bancarotta nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Paola. Stando a quanto si apprende, il club blucerchiato non è coinvolto nell’inchiesta. Ferrero è stato stato trasferito in carcere. Per altre cinque persone invece sono stati disposti i domiciliari

Fonte: SportMediaset.it