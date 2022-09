Fantacalcio, i consigli per la 8° giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

Dopo una lunghissima sosta nazionali, finalmente torna la Serie A e soprattutto il Fantacalcio. Si riparte dall’ottava giornata, in cui l’Inter ospiterà la Roma a San Siro (vedi ultime). L’analisi di ogni partita, chi schierare e chi lasciare in panchina. Le scommesse, i rischi da correre e quelli che invece è meglio evitare. Tutto ciò nella nuova rubrica di Inter-News.it dedicata ai fantallenatori.

Fantacalcio – Gli anticipi del sabato in Serie A

NAPOLI-TORINO (sabato alle 15.00)

NAPOLI – Spalletti dovrà fare ancora a meno di Osimhen, chance dal primo minuto per Simeone, che va messo. Kvara va messo sempre, ballottaggio tra Lozano e Politano, col messicano favorito. A centrocampo impossibile rinunciare a Zielinski, meglio Lobotka di Anguissa. Difesa da sufficienza, Meret consigliato, il Torino ha fatto appena 6 gol in Campionato. SCOMMESSA: Raspadori, dopo i due gol in Nazionale è carico, l’Azzurro gli dona in tutti i sensi. Probabilmente subentrerà ma può rendersi pericoloso.

TORINO – Trasferta complicata per i ragazzi di Juric. La difesa verrà presa d’assalto, si può rischiare Schuurs se non si ha di meglio. Okay Singo, a centrocampo Lukic solo perché è rigorista, ma si può evitare. Assolutamente si Vlasic, tra i più in forma. Sanabria insidiato da Seck, questa giornata sta bene in panca. SCOMMESSA: Miranchuk, solo per i cuori forti. Dovrebbe essere in vantaggio su Radonjic, torna in campo dopo l’esordio con gol contro il Monza. Detto ciò a Napoli sarà tosta.

INTER-ROMA (sabato alle 18.00)

INTER – Acerbi ha preso il posto di De Vrij, è da sufficienza, stesso discorso per Skriniar. Meglio andare cauti con Bastoni. Dumfries è pronto all’1 vs 1 con Spinazzola, rischia il giallo. Barella si, Calhanoglu è tornato e dovrebbe partire dal primo, si può mettere. Asllani è tutto da scoprire, contro la Roma non sarà una passeggiata. Dzeko segna sempre alla Roma, Lautaro Martinez non si panchina mai. SCOMMESSA: Dimarco, tornato come nuovo dalla Nazionale è il più in forma dei nerazzurri. Con la Roma può portare bonus.

ROMA – Difesa solita, a Milano possono fare fatica, si salva solo Smalling. Spinazzola col dente avvelenato per quel mancato trasferimento va messo, non convince Celik. Cristante da giallo, Pellegrini gioca e va messo. Dybala non c’è nemmeno bisogno di dirlo, ma con una riserva. Abraham potrebbe fare più fatica. SCOMMESSA: Zaniolo, mai in gol contro l’Inter, mai in gol a San Siro. Se fosse la partita giusta?

EMPOLI-MILAN

EMPOLI – No ai centrali, si salva Parisi. Stojanovic solo se non si ha di meglio. Centrocampo da evitare, Bandinelli è in forma però. Solito ballottaggio Bajrami-Pjaca, con l’albanese favorito. Lammers si può evitare. Satriano è l’unico che può preoccupare Pioli. SCOMMESSA: Destro, recuperato dall’infortunio, probabile che parta dalla panchina ma occhio al gol dell’ex.

MILAN – Out Maignan, gioca Tatarusanu. Davanti a lui Tomori e Kjaer, con Kalulu a destra. Si possono mettere, meglio di no Ballo-Touré. Tonali sempre, Pobega può prendere il posto di Benncaer e fare bene. Leao, Giroud e De Ketelaere da mettere. SCOMMESSA: Messias, contro l’Empoli è da bonus. Lanciate Junior.

LAZIO-SPEZIA (domenica alle 12.30)

LAZIO – Lazio piena di ballottaggi, Provedel per stare tranquilli. Lazzari si ma coperti, Romagnoli ok, Marusic da sufficienza. Milinkovic senza nemmeno pensarci, si anche a Luis Alberto. Si al tridente Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile però con una riserva. SCOMMESSA: Pedro, con Immobile non al top è lui il primo sostituto, può fare bene.

SPEZIA – Kiwior il migliore dei tre dietro, Bastoni va messo. Agudelo meglio dei compagni di reparto. Gyasi e Nzola ci proveranno, la Lazio non è insuperabile. SCOMMESSA: Holm, è la sorpresa dello Spezia, continuare a crederci, anche all’Olimpico.

Fantacalcio – Le partite di domenica in Serie A

LECCE-CREMONESE (domenica alle 15.00)

LECCE – Falcone può portare il bonus con un clean sheet. In difesa si a Gendrey e Pezzella. Hjulmand da sufficienza, si a Banda. Colombo parte favorito su Ceesay, si possono mettere entrambi coprendosi. Strefezza da gol. SCOMMESSA: Baschirotto, ancora qualche partita così ed entra nelle certezze di questo campionato.

CREMONESE – Difesa meglio di no anche stavolta. meglio Meité l’unico che piace a centrocampo. Zanimacchia meglio di no si a Okereke e Dessers, devono trovare il gol. SCOMMESSA: Valeri, tra i migliori dei suoi, l’unico che convince davvero.

SAMPDORIA-MONZA (domenica alle 15.00)

SAMPDORIA – Ok ad Audero, in difesa Augello è il migliore. Assolutamente si Djuricic e Sabiri , il resto si può evitare. Caputo va messo sono le sue partite. SCOMMESSA: Gabbiadini, può starci come scommessa con una riserva però.

MONZA – In difesa si a Izzo, ok anche Carlos Augusto. Rovella grande si, si può lanciare Pessina. Caprari senza dubbi, Mota è in ballottaggio con Gytkjaer. SCOMMESSA: Sensi, piccola esperienza alla Samp, ma vale sempre come ex. Può portare bonus.

SASSUOLO-SALERNITANA (domenica alle 15.00)

SASSUOLO – si ai centrali, convincono meno i terzini. Frattesi da mettere, Maxime Lopez da sei, ma occhio al giallo. Kyriakopoulos e Laurienté okay, bisogna credere in Pinamonti. SCOMMESSA: Alvarez, solo e coperti.

SALERNITANA – Lovato non convince, Mazzocchi assolutamente si come Candreva. Vilhena in ballottaggio con Bohinen, con l’ultimo favorito. Piatek e Dia sono da mettere, occhio anche a Bonazzoli dalla panca. SCOMMESSE: Maggiore, da sufficienza piena, può trascinare i suoi.

Fantacalcio – I posticipi di domenica in Serie A

ATALANTA-FIORENTINA (domenica alle 18.00)

ATALANTA – Musso non c’è gioca Sportiello, Toloi da mettere. Scalvini in vantaggio su Demiral. Soppy meglio di Hateboer. Koopmeiners sempre, Ederson gioca con Pasalic, da mettere entrambi. Davanti gioca Hojlund, preferito a Muriel. SCOMMESSA: Ci riproviamo con Muriel. Parte dalla panca ma la Fiorentina è tra le sue vittime preferite.

FIORENTINA – Ancora Terracciano tra i pali, recuperato Milenkovic che assieme a Biraghi convincono dietro. Mandragora si gioca il posto con Amrabat, Barak invece titolare si può provare. Davanti dovrebbero giocare Gonzalez, Kouamé e Sottil. In ballottaggio con i tanti nomi dell’attacco viola. Gonzalez il migliore. SCOMMESSA: Bonaventura, a Bergamo è pieno di ricordi, speriamo si ricordi anche come segnare. Può arrivare il bonus.

JUVENTUS-BOLOGNA (domenica alle 20.45)

JUVENTUS – Dietro si solo a Bremer e Danilo. Locatelli il migliore a centrocampo, Kostic va messo. Cuadrado solo con una riserva. Milik si per continuare il periodo d’oro. SCOMMESSA: Vlahovic, fa strano metterlo nelle scommesse ma l’unico gol nell’ultimo periodo è quello con la Serbia. Col Bologna può ritrovarlo.

BOLOGNA – Lucumì proverà ad aiutare Skorupski ma sarà molto difficile, gli altri dietro non convincono. Soriano solo se non si ha altro, Sansone evitabile. Arnautovic da mettere sempre. SCOMMESSA: Orsolini, un passato bianconero e un allenatore nuovo da convincere. Deve mettersi in mostra.

Fantacalcio – Il posticipo di lunedì in Serie A

HELLAS VERONA-UDINESE (lunedì alle 20.45)

HELLAS VERONA – Portiere e tre centrali evitabili, Faraoni solo se si è coperti. A centrocampo Ilic farà fatica, meglio Tameze. Ok Lazovic, Henry meglio di Lasagna (ex) ma si possono mettere. SCOMMESSA: Verdi, da mettere solo se coperti, può entrare e far male.

UDINESE – Silvestri si può mettere, idem per Becao. Pereyra, Udogie, Deulofeu e Beto sono i top. Vanno messi tutti. Lovric si e anche Samardzic si alternano, quindi da mettere coprendosi. SCOMMESSA: Bijol, in gol contro l’Inter, magari non si ripete, am alla sufficienza può arrivarci senza problemi.

Questi i consigli di Fantacalcio per la settimana giornata di Serie A. Fantallenatori, avete già deciso che formazione schierare?