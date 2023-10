Fagioli ammette: «Ho scommesso sul calcio». Ma la Juventus ha un piano B

Fagioli è il protagonista assoluto di questa seconda sosta internazionale ma purtroppo non per motivi positivi. Anzi, il centrocampista italiano della Juventus è finito in una vicenda oggettivamente più grande di lui e dal quale adesso proverà a uscire almeno limitando i danni

INCUBO CALCIOSCOMMESSE – Le indagini della Squadra Mobile di Torino su Nicolò Fagioli vanno avanti. Ed è atteso il deferimento da parte della Procura Federale. Alla base di questa decisione l’ammissione dello stesso centrocampista italiano di aver scommesso su piattaforme online illegali. Con l’aggravante che si tratta anche di scommesse relative al calcio, quindi al settore in cui lavora lo stesso Fagioli. L’ammissione del numero 21 della Juventus agli investigatori non lascerebbe dubbi: «Ho fatto puntate su partite di calcio». A riportarlo è Sport Mediaset, che dettaglia anche la posizione dell’accusato. Nonostante l’auto-denuncia, il 22enne centrocampista di Piacenza rischia comunque fino a tre anni di squalifica, previsti dalla legge. La difesa proverà a far valere le proprie “ragioni” per ridurre la pena, visto che Fagioli avrebbe ammesso di aver effettuato sì scommesse su partite di calcio ma non relative alla “sua” Juventus. Né alla Cremonese, squadra precedente. La Juventus spera che la situazione possa risolversi nel migliore dei modi, puntando sulla difesa per ridurre la pena. E nel frattempo mostra vicinanza al ragazzo. Il problema della ludopatia, e di conseguenza quello del calcioscommesse, rischia di sconvolgere nuovamente l’Italia del calcio. Nelle prossime ore sembrano attese ulteriori novità a riguardo e – a quanto pare – il protagonista del calcio italiano non sarà più solo l’azzurro Fagioli…

Fonte: Sport Mediaset