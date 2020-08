Faggiano lascia il Parma? Pronto per una nuova esperienza al Genoa

Daniele Faggiano, noto dirigente italiano in passato accostato anche all’Inter, secondo quanto riportato da “Sky Sport” è pronto per la sua nuova esperienza al Genoa.

NUOVO CLUB – Daniele Faggiano non sarà più il Direttore Sportivo del Parma, il dirigente leccese – che Antonio Conte conosce bene tant’è che in passato il dirigente è stato accostato anche dall’Inter – è pronto per una nuova avventura al Genoa. Il club di Enrico Prezioni è in vendita, ma secondo quanto riportato da Sky lavora per costruire la squadra in vista della prossima stagione. A farne le spese sarà l’ormai ex dirigente rossoblù Francesco Marroccu.

Fonte: Sky