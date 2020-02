Eysseric, presenza alle 17esima con Verona e Fiorentina. Ricorso Lazio?

Condividi questo articolo

Mercoledì Lazio ed Hellas Verona hanno recuperato il match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Nei gialloblù ha giocato Eysseric che però aveva giocato già nella stessa giornata con la maglia della Fiorentina

RICORSO? – Incredibile quanto successo mercoledì con Eysseric, giocatore dell’Hellas Verona da gennaio, che è entrato al 70′ del match contro la Lazio. Nulla di strano se non fosse che lo stesso giocatore ha già giocato la diciassettesima giornata con la maglia della Fiorentina (entrato all’83’ della sfida contro la Roma). Cosa succederà ora? Si parla di un possibile ricorso della Lazio, ma arrivano le parole del legale biancoceleste Gian Michele Gentile a Gazzetta.it: «Non credo ne faremo un caso, anche se è vero che stiamo parlando di un caso non previsto dal regolamento. Su questo è più che possibile che Lotito, visto anche il suo ruolo istituzionale (è consigliere federale, ndr), voglia fare chiarezza, in modo da evitare che restino dei dubbi in futuro».