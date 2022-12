L’ex Inter Conte preoccupato: «Mondiale grande fatica, non sarà facile»

Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Brentford-Tottenham, gara valida per il Boxing Day di Premier League. L’ex Inter è apparso un po’ preoccupato nei confronti dei giocatori rientrati dopo il Mondiale

AVVISA − L’ex tecnico dell’Inter, Conte, leggermente preoccupato per l’imminente boxing day: «Il Mondiale potrebbe portare conseguenze. D’altra parte, hai i giocatori che hanno giocato la Coppa del Mondo in una condizione fisica diversa. Sicuramente è un nuovo inizio come il primo giorno della stagione per i giocatori che hanno lavorato con noi per settimane. Ma per i giocatori che hanno giocato ai Mondiali è una grande fatica perché non si sono mai fermati». Le sue parole in conferenza stampa.