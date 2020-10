Europa League, i sorteggi: i gironi per Roma, Napoli e Milan

UEFA Europa League logo 2018-2021

Si è appena concluso il sorteggio per la fase a gironi dell’Europa League. Gironi non semplicissimi per Napoli e Milan, mentre la Roma può sorridere

Si sono svolti alla casa del calcio europeo i sorteggi dei prossimi gironi di Europa League. Coinvolte tre italiane, Milan, Roma e Napoli. Sorteggio buono per la Roma, che partiva da testa di serie. Girone non facilissimo per il Napoli, che sarà impegnato con Real Sociedad e AZ Alkmaar. Più complicato quello del Milan che affronterà squadre sulla carta ostiche come Celtic Glasgow e Sparta Praga.

I GIRONI

GIRONE A – Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

GIRONE B – Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundak

GIRONE C – Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Beer Sheva, Nizza

GIRONE D – Benfica, Standard Liegi, Rangers Glasgow, Lech Poznan

GIRONE E – PSV Eindhoven, PAOK Salonicco, Granada, Omonola

GIRONE F – Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

GIRONE G – Braga, Leicester, AEK Atene, Zorya Luhansk

GIRONE H – Celtic Glasgow, Sparta Praga, Milan, Lilla

GIRONE I – Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

GIRONE J – Tottenham, Ludogorets, Lask, Royal Antwerp

GIRONE K – CSKA Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Wolfsberg

GIRONE L – Gent, Stella Rossa, Hoffenheim, Slovan Liberec