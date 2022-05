Europa League, l’Eintracht Francoforte batte i Rangers ai rigori: Ramsey flop

Si decide ai rigori la finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Rangers dopo l’1-1 dei 120 minuti complessivi. Ai rigori la spuntano i tedeschi 5-4, decisivo l’errore di Ramsey

DAL DISCHETTO − Finale di Europa League degna di questo nome a Siviglia tra Eintracht Francoforte e Rangers Glasgow. I tedeschi partono forte tant’è che tra l’11 e il 20′ si avvicinano minacciosamente al gol del vantaggio prima con Kamada e poi con Knauff. Molto bravo in entrambi i casi il numero uno scozzese McGregor. I Rangers però non stanno a guardare e al 26′ rispondono con Aribo ma il suo tap-in si spegne al lato di pochissimo. Il match è intenso e appassionante, manca praticamente soltanto la rete. Gol che arriva al 57′: Aribo sfrutta un regalo della difesa tedesca e davanti Trapp fa 1-0. Il gol subito non spegne l’entusiasmo dell’Eintracht che dieci minuti più tardi trova il pareggio: Kostic va via a sinistra, cross in mezzo per il puntuale anticipo di Borré. Finale di Europa League che si pronuncia fin oltre il novantesimo con il signor Vincic che rinvia tutto ai 30 minuti di extra-time. Anche nei tempi supplementari le due squadra non rinunciano ad attaccare. La più grande occasione arriva al 117′ con Kent che servito da Roofe trova la prodigiosa risposta con i piedi di Trapp. Finale che si decide ai calci di rigore!

RIGORI − Finisce 5-4 per l’Eintracht Francororte ai rigori. Questi gli uomini dal dischetto: Rangers (gol Tavernier); Eintracht Francoforte (gol Lenz); Rangers (gol Davis); Eintracht Francoforte (gol Hrustic); Rangers (gol Arfield); Eintacht Francoforte (gol Kamada); Rangers (errore Ramsey); Eintracht Francoforte (gol Kostic); Rangers (gol Roofe); Eintracht Francoforte (gol Borré).