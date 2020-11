Eto’o rassicura: “Sto bene, grazie al cielo siamo usciti illesi dall’incidente”

Samuel Eto’o Inter-Livorno

Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter nella stagione del leggendario “Triplete”, ha voluto rassicurare tutti attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”, dopo l’incidente d’auto che lo ha visto coinvolto due giorni fa.

RASSICURAZIONI – Samuel Eto’o, dopo il grave incidente d’auto che lo ha visto coinvolto, ha voluto scherzare e nello stesso momento rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. L’ex attaccante camerunese ha affidato al suo account ufficiale “Instagram” le parole sul suo stato fisico: “Questa sacra unione manifestata dal matrimonio tradizionale del mio amato fratellino Oliver Kadji e la sua adorabile fidanzata – ai quali dico grazie e auguro grande felicità – è stata per me l’occasione di riscoprire molte emozioni e piacere nella regione occidentale del mio Camerun, dove ho passato momenti indimenticabili. Al ritorno ho avuto uno sfortunato incidente automobilistico, che mi ha quasi fatto dimenticare i miei passi di danza della notte precedente. Ma voglio rassicurarvi che sto molto bene. Grazie a Dio per averci fatti uscire senza alcun danno fisico. Vi auguro un buon inizio di settimana e ringrazio tutti per i messaggi”.

