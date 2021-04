Esposito a secco, il Venezia cade in casa contro la Reggina

Sebastiano Esposito non riesce a incidere in Venezia-Reggina. E i veneti cadono in casa, mancando una grande occasione.

GRANDE RAMMARICO – Sebastiano Esposito parte titolare in Venezia-Reggina, nella trentunesima giornata di Serie B. Non riesce tuttavia a trovare la via gol, e il talento di proprietà dell’Inter esce al 70′. In un momento in cui la gara era tuttavia già compromessa. I calabresi vincono 2-0 con gol di Gianluca Di Chiara e Mario Situm (su assist di Lorenzo Crisetig, cresciuto nel vivaio Inter). La squadra di Paolo Zanetti manca così una grande occasione, valutando gli altri risultati giornata. Con una vittoria, il Venezia avrebbe potuto superare in un colpo sia il Monza sia la Salernitana, piazzandosi al terzo posto.