Eriksen un anno dopo il malore: «Viaggio lungo! Contento di essere qui»

Eriksen esordisce stasera alle ore 20.45 in Nations League nel prestigioso match tra Francia e Danimarca. Il centrocampista ex Inter, che un anno fa accusò un grave malore in campo durante l’Europeo, in conferenza stampa ripercorre il periodo più complicato della sua vita e della sua carriera

UN ANNO DOPO – Christian Eriksen è pronto a scendere in campo nel prestigioso match di Nations League tra Francia e Danimarca. L’ex centrocampista dell’Inter parla del malore accusato in campo ormai un anno fa, ripercorrendo il periodo più complicato della sua vita e della sua carriera: «Il primo miracolo è ovviamente avvenuto quando mi hanno salvato in campo, questo è il primo pensiero. Poi siamo stati tanto in contatto con i dottori che mi hanno visitato in ospedale per avere il via libera per tornare a giocare. Ma la prima cosa a cui ho pensato è stato tornare ad avere una vita normale: essere un padre, un compagno, un family man. Poi è arrivato il calcio e per fortuna i dottori non hanno detto o visto nulla che mi impedisse di tornare e di essere al 100%. È stato un viaggio lungo, è passato un anno che è stato duro ma sono contento di essere tornato e di poter giocare ancora a calcio, era una cosa che volevo se ne avessi avuto la possibilità».