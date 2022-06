Eriksen tentato dal Manchester United, ma il Brentford non si arrende

Eriksen continuerà la sua avventura in Premier League dopo il ritorno in campo a gennaio, e la straordinaria stagione disputata al Brentford. L’ex centrocampista dell’Inter presto deciderà il suo futuro.

SUL FUTURO – Christian Eriksen ha da poco terminato la sua stagione al Brentford dopo il ritorno in campo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista continuerà a giocare ancora in Premier League, con la corte del Manchester United sempre interessata al danese. Ma attenzione però al Brentford, che gli ha già presentato un’offerta importante per il rinnovo. L’ex centrocampista dell’Inter presto prenderà una decisione.