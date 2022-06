Eriksen, possibile svincolato di lusso: sull’ex Inter corsa a 3 in Inghilterra

Eriksen non ha ancora deciso se lasciare o meno il Brentford in estate. L’ex centrocampista dell’Inter è corteggiato da tre club di Premier League. Il suo contratto va in scadenza il 30 giugno

CORTEGGIATO − Eriksen può lasciare il Brentford a scadenza di contratto. L’ex centrocampista dell’Inter, dopo il drammatico episodio accorso ormai un anno fa in Danimarca-Finlandia, ha lasciato per motivi burocratici il club nerazzurro accasandosi lo scorso gennaio al club londinese. Sei mesi molto positivi per il danese che ha contribuito alla tranquilla salvezza dei Bees. Il suo futuro rimane però ancora tutto da scrivere. Sul giocatore, è bagarre a tre fra Manchester United, Everton e Tottenham. Come riporta il Mirror, sia a Manchester che nel nord di Londra ritroverebbe due allenatori per lui molto importanti. ten Hag da un lato e Antonio Conte dall’altro. Il primo, ormai nuovo manager dei Red Devils, gli ha dato l’opportunità lo scorso autunno di ritornare ad allenarsi su un campo da calcio tra le fila dell’Ajax. Il secondo, invece, lo ha allenato per un anno e mezzo all’Inter tra alti e bassi.