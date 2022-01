Eriksen oggi si è allenato con lo Jong Ajax. Sul tesseramento altra idea

Eriksen ha rescisso poco più di un mese fa con l’Inter e da lì è uno svincolato di lusso, per quanto abbia dei paletti legati alla sua situazione fisica. Oggi si è allenato con lo Jong Ajax, ma difficilmente sarà tesserato col club di Amsterdam.

IDEA DIFFICILE – Per Christian Eriksen, dopo diverse sedute singole a Chiasso, ora è Amsterdam la sua nuova destinazione (momentanea). Il centrocampista ex Inter si è allenato quest’oggi con lo Jong Ajax, la seconda squadra del club olandese dove ha iniziato la carriera, agli ordini del tecnico John Heitinga. Lo annuncia Voetbal International, che però aggiunge come sia difficile vedere un ritorno di Eriksen all’Ajax. Rimane sempre come più probabile l’idea di un tesseramento in Premier League, con diversi club interessati fra cui il Brentford (che si è espresso direttamente). Eriksen, come noto, non può giocare in Italia per via del defibrillatore, ma in Inghilterra e Olanda sì.

Fonte: vi.nl