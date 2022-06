Eriksen obiettivo concreto del Manchester United: presto una decisione

Eriksen dopo il ritorno in Premier League e la stagione straordinaria disputata con la maglia del Brentoford, presto prenderà una decisione riguardo il suo futuro. Secondo Fabrizio Romano, tra i club più interessati c’è il Manchester United.

ANCORA IN PREMIER LEAGUE – Christian Eriksen presto prenderà una decisione riguardo il suo futuro. Secondo l’esperto di mercato, il Manchester United ha confermato il proprio interesse al suo agente, mentre il Brentford è ancora in corsa per rinnovargli il contratto (a cifre importanti). Il Tottenham, invece, sembrerebbe non essere interessata a ingaggiare nuovi trequartisti.

Fonte: Fabrizio Romano