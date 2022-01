Eriksen, Frank (all. Brentford) non si sbilancia: «Spero torni ad alti livelli»

Eriksen potrebbe fare ritorno in Premier League, al Brentford (vedi articolo). Il tecnico Thomas Frank, danese proprio come l’ex centrocampista dell’Inter, non si sbilancia ma esprime tutta la sua stima l’uomo e il calciatore. Di seguito le sue dichiarazioni

OBIETTIVO POSSIBILE – Christian Eriksen, dopo l’inevitabile risoluzione del contratto con l’Inter, si prepara a una nuova vita calcistica. Sulle tracce del danese c’è il Brentford, club di Premier League. Il tecnico, Thomas Frank, augura al suo connazionale di poter esserci ai Mondiali in Qatar: «Spero davvero che torni di nuovo al calcio di alto livello, ed è quello che vuole. Dice che vuole giocare per la Danimarca ai Mondiali di quest’anno. È un grande obiettivo e spero che ci riesca. Non vedo perché non dovrebbe. Era la più grande star prima di Euro 2020 e se si alzerà lo sarà di nuovo. Vogliamo il meglio per lui e la sua famiglia».

PIEDI PER TERRA – Frank ricorda poi di aver già lavorato con Eriksen, senza sbilanciarsi su un suo possibile approdo al Brentford: «Ho lavorato con Christian quando ero allenatore della Danimarca Under 17 e l’ho visto diventare uno dei migliori giocatori del mondo. Ha bisogno di trovare un club, ma io preferirei parlare di giocatori che sono già qui. Se parliamo di Eriksen, forse dovrei parlare di Lionel Messi o Cristiano Ronaldo».