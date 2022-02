Eriksen debutta in Brentford-Newcastle! Frank: «Scenderà in campo»

Eriksen è pronto per il debutto, parola di Thomas Frank. L’allenatore del Brentford in conferenza stampa ha dunque confermato i rumors sull’esordio del centrocampista danese domani contro il Newcastel (vedi articolo). L’ex Inter scende in campo in una partita ufficiale otto mesi dopo il malore subito nel match contro la Finlandia a Euro 2020

BENTORNATO! – Christian Eriksen, otto mesi dopo il problema al cuore accusato nel corso di Danimarca-Finlandia a Euro 2020, è pronto a rimettersi ufficialmente in gioco. Il danese, che già nelle partite amichevoli aveva fatto vedere grandi progressi, domani debutterà nella sfida tra Brentford e Newcastle, valevole per la ventisettesima giornata di Premier League. La conferma arriva dal tecnico del Brentford, Thomas Frank: «Eriksen scenderà in campo per fare il suo debutto domani». Una notizia che non può che rendere felice qualsiasi appassionato di calcio e sport in generale.