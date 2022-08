Eriksen dal 1′ in Manchester United-Brighton! L’altro uomo attesa in panca

Eriksen debutta ufficialmente con la maglia del Manchester United che alle 15.00 affronta il Brighton nel match valevole per la prima giornata di Premier League. Una nuova rinascita per il centrocampista ex Inter

SORPRESA – Christian Eriksen non ha fatto fatica a convincere Erik ten Hag a buttarlo dentro dal 1′. Il centrocampista danese ex Inter, neo acquisto del Manchester United, parte infatti titolare contro il Brighton nella sfida valevole per la prima giornata di Premier League. Esordio ufficiale per Eriksen all’Old Trafford mentre l’altro attesissimo uomo, ovvero Cristiano Ronaldo, parte dalla panchina.

Eriksen riparte ancora una volta e lo fa in grande stile.

