Eriksen: «Brentford scelta perfetta. Futuro? Potrei anche restare»

L’Inter prepara ad Appiano Gentile il big match contro la Juventus del prossimo 3 aprile. I nerazzurri devono assolutamente vincere per rimanere in corsa per lo scudetto. Intanto, un ex Inter, Christian Erisken, torna a parlare dal ritiro con la sua Danimarca.

OPZIONI – L’Inter tornerà a giocare il 3 aprile contro la Juventus. Intanto, un ex Inter, Eriksen, è tornato a vestire la maglia della Danimarca da quel malore accusato contro la Finlandia ad Euro2020. Il danese ha parlato dal ritiro danese, ecco le sue parole riportate da AlfredoPedulla.com. «La Superliga danese non era una delle mie opzioni. Certamente ho pensato anche alla mia famiglia, ma non sarebbe stata la migliore tappa per la mia carriera, mentre il Brentford è stata la scelta perfetta, l’opzione migliore in quel momento. Avevo anche altre possibilità. Non sono preoccupato del futuro, penso al qui e ora. Ad un certo punto prenderò una decisione, questo potrebbe anche prevedere la permanenza».