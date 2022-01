Empoli-Sassuolo, Berardi e compagni esagerano: 1-5 e stessi punti in Serie A!

Empoli-Sassuolo offre gol e spettacolo in Serie A. I neroverdi, guidati dal solito Berardi, portano a casa tre punti importantissimi per la classifica. Nell’1-5 odierno c’è spazio anche per una doppia doppietta

1 EMPOLI – SASSUOLO 5 – A Empoli il rigore di Domenico Berardi al 13′, subito pareggiato da Liam Henderson al 16′, apre la partita. E gli ospiti si scatenano, tornando in vantaggio con Giacomo Raspadori al 24′, che trova la doppietta personale al 71′. Nel mezzo anche il tris firmato da Gianluca Scamacca al 67′, che al 92′ si ripete fissando il risultato sull’1-5 finale per il Sassuolo. A cambiare la partita, però, è l’espulsione di Mattia Viti, che in meno di due minuti prende due gialli e quindi viene espulso al 61′, quando il risultato è ancora sull’1-2. In inferiorità numerica, l’Empoli sparisce. Grazie a questa vittoria, il Sassuolo di Alessio Dionisi sale a quota 28 punti in Serie A (vedi classifica), raggiungendo proprio l’Empoli di Aurelio Andreazzoli al nono posto. Tra poco in campo Napoli-Sampdoria e Udinese-Atalanta (ore 16:30).