Empoli-Sampdoria 0-3: Caputo e Candreva protagonisti. 22′ per Pinamonti

Vittoria rotonda per la Sampdoria sul campo dell’Empoli: a decidere il match la doppietta di Caputo, che trova i primi gol con la maglia blucerchiata, ed un superbo gol di Candreva

VITTORIA – Empoli-Sampdoria ha aperto la domenica di Serie A. Per gli uomini di D’Aversa, reduci dal pareggio 2-2 con l’Inter, arriva una rotonda vittoria: 0-3 su un Empoli sempre più in crisi. Ad aprire le marcature Caputo al 31′ che, su invito di un ispirato Candreva, trova la prima rete con la maglia blucerchiata. La reazione dell’Empoli è veemente, ma Mancuso spreca su un bell’invito di Marchizza. Nel secondo tempo Caputo si ripete: assist di Bereszynski e gol col mancino per la doppietta personale. Al 62′ Cutrone va in gol per l’Empoli, ma il VAR non convalida per posizione iniziale di fuorigioco. Al 70′ arriva il gol del definitivo 0-3: Candreva si accentra dalla sinistra e fa partire un destro a giro che batte l’incolpevole Vicario. L’Empoli, nel finale, prova ad accorciare le distanze anche con Pinamonti, entrato al 68′, ma Audero fa buona guardia. Tre punti importantissimi per la Sampdoria, che sale a 5 punti in classifica. Ancora fermo a 3 l’Empoli.