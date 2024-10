Empoli-Napoli, Gemmi tuona: «Il rigore non c’era! Spiegazioni»

Il direttore sportivo dell’Empoli Roberto Gemmi non è assolutamente d’accordo con il rigore concesso al Napoli durante il match. Le sue parole in conferenza stampa spiegano il malcontento.

EPISODIO – Al minuto 60 di Empoli-Napoli Matteo Politano ha ottenuto un calcio di rigore per presunto fallo di Faustino Anjorin. L’arbitro avrebbe fischiato per uno step-on-foot, ma dal replay è chiaro che il pestone sul piede dell’esterno partenopeo non ci sia proprio stato. L’episodio è risultato decisivo per il successo del Napoli per 1-0 e ciò ha creato polemiche da parte della squadra di casa. Il ds Roberto Gemmi ha tuonato in conferenza stampa.

Empoli-Napoli, la polemica del ds Gemmi sul rigore

RIGORE – Gemmi ha parlato dell’episodio discusso del secondo tempo: «Facciamo buone prestazioni, siamo stati per gran parte della gara dentro la partita contro la prima in classifica. Questo ci fa ben sperare, poi nel calcio esistono le tre caselle e oggi non li abbiamo ottenuti. Dovremmo essere bravi a portare qualcosa a casa dopo tali prestazioni. L’ultima fase della partita dopo il rigore è andata scemando, l’inerzia è cambiata. Il rigore non c’è, vorrei qualche spiegazione. Facciamo riunioni e ci dicono che elimineranno i rigorini, per me questo non era neanche rigorino. Ciò ha determinato, probabilmente il Napoli avrebbe vinto ugualmente ma l’episodio ha inciso»