Eder, ritorno in Serie A due anni dopo l’addio all’Inter? 3 squadre su di lui

Eder potrebbe tornare in Serie A. L’ex attaccante dell’Inter, ceduto due anni fa al Jiangsu Suning, è cercato da tre squadre italiane. Lo riporta l’esperto di mercato di “Sky” Gianluca Di Marzio

BIGLIETTO DI RITORNO? – Eder passò dall’Inter al Jiangsu Suning due anni fa di questi tempi, per una cifra tra i cinque e i sei milioni di euro. L’attaccante oriundo, prelevato dalla Sampdoria nel gennaio 2016, potrebbe tornare in Serie A dopo due anni nella Chinese Super League. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, sono tre le squadre che valutano il profilo dell’ex numero 23 nerazzurro per rinforzare il proprio attacco. Si tratta del Bologna di Sinisa Mihajlovic, del Torino e della Fiorentina.

Fonte: gianlucadimarzio.com