Eder, possibile arrivo last minute in Italia: lo cerca il Parma – Sky

Nelle ultime ore di mercato potrebbe concretizzarsi il ritorno in Italia di Eder, ma non nell’Inter come si ipotizzava qualche settimana fa: l’attaccante italo brasiliano è nel mirino del Parma

In queste ultime ore di mercato potrebbe concretizzarsi il ritorno di Eder in Italia, anche se non per indossare di nuovo la maglia dell’Inter come si era ipotizzato qualche settimana fa. Secondo “Sky Sport” l’attaccante italo-brasiliano, in uscita dallo Jiangsu Suning, potrebbe tornare nel nostro paese per indossare la maglia del Parma che lo cerca come rinforzo last minute per l’attacco.