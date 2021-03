Eder, nuova vita dopo lo Jiangsu Suning: vola in Brasile da Crespo

Eder, ex attaccante di Inter e Jiangsu Suning, secondo quanto riportato da “Sportmediaset” avrebbe trovato uan nuova sistemazione in Brasile. L’attaccante sarà allenato da Hernan Crespo.

IN BRASILE – Eder, nuova vita dopo l’esperienza allo Jiangsu Suning e la vittoria del campionato cinese. Come ormai noto, il club di proprietà Suning ha sospeso a tutti gli effetti le attività, liberando di fatto tutti i giocatori. Eder ha subito trovato una sistemazione in Brasile. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” l’attaccante brasiliano con passaporto italiano sarà un nuovo giocatore dal San Paolo, squadra allenata dall’ex Inter, Hernan Crespo.

