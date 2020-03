Ecco le richieste della Lega Serie A alla Uefa, due ambiti – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta quelle che sono le richieste della Lega Serie A alla Uefa: calendari e mercato.

PREMESSA UGUALE – Proposte inviate. Tre destinatari e tre allegati differenti. Solo la prima parte sarà uguale per tutti. La premessa è che i club possano essere incoraggiati nella ripresa attraverso nuove norme. Questa è la base comune, dopodiché ci saranno proposte specifiche. Dopo quelle per il governo e quelle per la Figc, ecco la Uefa.

CALCIOMERCATO E CONTRATTI – Alla Uefa le richieste riguarderanno calendari e trasferimenti internazionali. La collocazione delle partite resta un rebus irrisolto, dato che l’attuale situazione impone massima cautela sulla stessa ripresa delle competizioni. Il calciomercato sarà interessato nella parte della proroga alle scadenze dei contratti dei calciatori (arrivati da un’altra lega) e in una modifica delle date delle campagna acquisti-cessioni. In modo da andare incontro alle esigenze dei club.