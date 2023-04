Dybala salva la Roma, poi Feyenoord KO dopo d.t.s. Semifinale!

La Roma vola in semifinale di Europa League, Feyenoord battuto 4-1 dopo i tempi supplementari. Rimontato l’1-0 olandese dell’andata. I giallorossi incontreranno il Bayer Leverkusen. Dybala protagonista

90 MINUTI − All’Olimpico va in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League fra Roma e Feyenoord, si riparte dall’1-0 del de Kuip a favore degli olandesi. Nel primo tempo ritmo piuttosto blando, ma tensione sempre altissima. Anche e soprattutto sulla panchina giallorossa, con il vice di Mourinho, Foti, che incomprensibilmente mette le mani addosso a Gimenez facendosi buttare fuori dal direttore di gara. La gara si accende nella ripresa. La Roma entra forte e dopo nemmeno un minuto becca un clamoroso palo con Lorenzo Pellegrini. I giallorossi aumentano i giri del motore e al 60′ trovano il gol dell’1-0 con Leonardo Spinazzola. Il risultato complessivo adesso è di perfetta parità. Dieci minuti più tardi, è Belotti a sfiorare il gol del vantaggio, ma non riesce a gonfiare la rete sotto porta. Gol sbagliato, gol subito. Minuto 80 cross in mezzo dalla destra e Paixao solissimo fa 1-1. La Roma non demorde e allo scadere del 90′ trova ancora il gol del sorpasso con una giocata da urlo di Paulo Dybala. Nel finale, la Joya prova a vincerla prima del 95′, ma para Bijlow. Niente da fare, si va ai supplementari.

SUPPLEMENTARI − La Roma riparte dagli ultimi 45′ di tempi regolamentari: ovvero, fortissimo. Pronti-via e dopo sei minuti, Dybala sfiora la doppietta ma la sua conclusione viene respinta bene da Bijlow. I giallorossi premono e un minuto più tardi beccano il secondo palo della serata, questa volta con Ibanez su calcio d’angolo. Ma gli sforzi giallorossi vengono ripagati al 100esimo minuto: Pellegrini va da Abraham, che serve in mezzo l’arrivo puntuale di El Shaarawy per il 3-1! Nel secondo tempo supplementare, è Pellegrini al minuto 109 a chiudere tutto: 4-1. Mourinho vola in semifinale di Europa League. Affronterà il Bayer Leverkusen.