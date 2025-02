Dybala porta la Roma agli ottavi di Europa League: KO Porto in dieci!

La Roma, grazie a uno straordinario Paulo Dybala artefice di una doppietta e un assist, riesce a qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League. Porto battuto 3-2 all’Olimpico.

PRIMO TEMPO – L’1-1 in Portogallo della scorsa settimana rimanda tutto all’incrocio in territorio Italiano. Si decide nella Capitale chi passa agli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Porto. La sfida di ritorno dei playoff all’Olimpico non si apre nel verso giusto per la squadra di Claudio Ranieri: è la squadra ospite, infatti, a sbloccare il risultato al 27′. I giallorossi pasticciano in uscita al 27′ e permettono ai portoghesi di conquistare il pallone e trovare il gol con Samu Omorodion, dopo il primo tentativo murato di Fabio Vieira. Al 35′ ci pensa Paulo Dyabala a ristabilire la partirà dopo un ottimo lavoro di costruzione al quale collabora anche Shomurodov: tutto termina col sinistro in rete dell’argentino. Dopo solo quattro minuti è ancora lui a raddoppiare: al 39′ scambia sulla destra e poi va al tiro sul primo palo per il 2-1 della rimonta.

Roma-Porto 3-2 (4-2)

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo si riapre con la Roma in vantaggio e con ulteriori problemi per il Porto, che al 49′ resta in dieci dopo l’espulsione ai danni di Eustaquio. Dopo aver consultato il VAR l’arbitro ha assegnato un rosso diretto al calciatore, che ha messo giù Paredes pur non avendo vicino il pallone. Poi si rende protagonista Shomurodov, prima al 55′ con una conclusione di prima divorata, dopo con il gol annullato al 59′ per fuorigioco. Al 69′ tocca al Porto, che col palo di Omorodion mette paura alla Roma. I giallorossi riescono, tuttavia, a mantenere il vantaggio e all’83’ trovano anche il tris: il merito è sempre di Dybala che apre perfettamente per Angelino. Quest’ultimo crossa sul fondo e trova l’inserimento di Pisilli, che firma il 3-1. Solo nei minuti di recupero il Porto riesce ad accorciare, con un’autorete di Rensch al 90+6′. Ma non c’è più tempo, è la squadra di Claudio Ranieri ad accedere agli ottavi di finale di Europa League.