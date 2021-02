Draghi vara il nuovo governo: via Spadafora, lo sport senza ministro

Vincenzo Spadafora

Mario Draghi, nuovo presidente del Consiglio dei ministri, vara il suo governo. Assenti Spadafora e il Ministero dello Sport.

NUOVO GOVERNO – Mario Draghi scioglie la riserva, accetta la nomina a Presidente del Consiglio dei ministri e comunica la sua formazione di governo. Ci sono alcune conferme e tanti nomi nuovi, ma ciò che più salta all’occhio è l’assenza di un nome. Ed è quello di Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport uscente come da lui stesso dichiarato. Il suo nome tuttavia non è stato sostituito. Nella lista di ministri annunciati da Draghi, manca in toto il Ministero per lo Sport e delle politiche giovanili. Una scelta che il nuovo Presidente del Consiglio potrà forse approfondire e spiegare nei prossimi giorni.