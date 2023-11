Doping Pogba, doppia strada per lo juventino: durata squalifica!

Paul Pogba, fermo al momento per doping, ha due strade da percorrere dopo che il TAS di Losanna ha definitivamente bloccato la sua richiesta di ‘udienza unica’.

DUPLICE IPOTESI − Paul Pogba si trova in una posizione di sospensione cautelare dall’11 settembre quando risultò positivo ai metaboliti del testosterone, condizione confermata anche dopo le controanalisi del 6 ottobre. Il centrocampista della Juventus ha ricevuto un no dal TAS di Losanna per la richiesta di ‘udienza unica‘, in quanto la Wada non incoraggia questo tipo di soluzioni lasciando alla giustizia che ha gestito la prima parte del caso anche la fase istruttoria e quella dibattimentale. Dunque, per lui si prospetta una duplice strada: o trovare un accordo con la procura antidoping, una sorta di patteggiamento dichiarando la sua responsabilità nei fatti, oppure appellarsi al processo sportivo presso il Tribunale Nazionale Antidoping. In caso di patteggiamento la squalifica non sarà di quattro anni, bensì di due.