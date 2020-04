Donadoni: “Cina, la situazione si sta tranquillizzando. Mi auguro una cosa”

Roberto Donadoni, ex allenatore del Bologna oggi tecnico dello Shenzen, attraverso un collegamento con gli studi di “Sky Sport” parla dell’emergenza Coronavirus (Covid-19) in Cina.

CORONAVIRUS IN CINA – Roberto Donadoni, tecnico dello Shenzen, parla dell’emergenza sanitaria in Cina: «La situazione si sta tranquillizzando, sono ormai una decina di giorni che, finita la quarantena, siamo tornati in campo ad allenarci. In città sono tutti con le mascherine ma la vita è tornata quasi alla normalità. Mi auguro solo di tornare presto in campo, significherebbe aver messo virus alle spalle».