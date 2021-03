Djimsiti: «Atalanta da scudetto? Inter troppo lontana, noi su strada giusta»

Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Verona nel lunch match di oggi. Per il difensore albanaese i bergamaschi, nonostante il grande ritmo di queste ultime settimane, non possono tornare in lotta scudetto

TROPPO LONTANI – Djimsiti, nonostante il gran ritmo dell’Atalanta, non vuole pensare allo scudetto in quanto la squadra di Gasperini resta comunque molto lontana dalla vetta occupata dall’Inter. Il difensore comunque è soddisfatto per il rendimento del reparto arretrato che, nelle ultime 5 partite, ha incassato solo il gol di Skriniar nella sfida diretta contro l’Inter: «Da scudetto penso no, siamo molto lontani. Preso gol solo dall’Inter nelle ultime 5 trasferte? La strada è giusta, soprattutto per noi difensori. Prima non eravamo così solidi dietro, ma ora si vede che non vogliamo prendere gol»