Di Francesco: “Godin? Mi ha sorpreso, non pensavo avesse i 90 minuti”

Eusebio Di Francesco Cagliari-Inter

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha commentato la prestazione dei suoi, a margine del pareggio contro l’Udinese. Focus sulla prestazione di Diego Godin, che rientrava dopo un lungo periodo di inattività causa COVID-19

GARANZIA – «Diego Godin? Mi ha sorpreso e sono contento per lui. Avevo in programma di sostituirlo perché pensavo non avesse i novanta minuti nelle gambe.» Così, Eusebio Di Francesco ha commentato la prestazione dell’uruguaiano, ex Inter, nel pareggio 1-1 tra Cagliari e Udinese. I numeri difensivi dell’Inter hanno fomentato la polemica intorno al futuro dell’ex Atletico Madrid, che secondo parecchi tifosi avrebbe potuto far comodo ad Antonio Conte. Tecnico e società hanno però fatto altre scelte. Dopo un lungo periodo di inattività, causa coronavirus, il Cagliari è tornato a goderselo in campo.