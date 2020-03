Del Piero: “Serie A? Ripartire quando sarÃ  possibile, soluzione con la Uefa”

Del Piero: “Serie A? Ripartire quando sarà possibile, soluzione con la Uefa”

Alessandro Del Piero, in collegamento per Sky Sport, ha parlato delle soluzioni che deve trovare il calcio per completare le competizioni sospese una volta che sarà finita l’emergenza Coronavirus

RIPARTIRE QUANDO POSSIBILE – Del Piero sostiene che la Serie A dovrebbe ripartire appena possibile, tenendo conto delle questioni sanitarie e trovando una soluzione con la Uefa per quanto riguarda gli Europei: «La cosa ovvia sarebbe ripartire il prima possibile, tenendo presente che la priorità è la salute di tutti e far slittare tutto con il punto di domanda degli Europei. Si deve trovare la soluzione con la Uefa cambiando la data degli Europei».