Degenek (Stella Rossa): “Stankovic buona scelta! Ha vinto parecchi trofei”

Dejan Stankovic trova consensi anche in patria. L’ex centrocampista dell’Inter, divenuto da qualche settimana allenatore della Stella Rossa, da calciatore ha vinto parecchi trofei ed è stato allenato da alcuni dei migliori allenatori al mondo. Milos Degenek, difensore della Stella Rossa, intervistato dal portale Kurir, parla del suo nuovo allenatore.

BUONA SCELTA – Dejan Stankovic è il nuovo allenatore della Stella Rossa. La scelta dell’ex Inter, secondo Milos Degenek, è positiva: «Dejan Stankovic è una buona soluzione per la Stella Rossa. Non c’è bisogno di spendere parole per la sua carriera, ha vinto la Champions League, ha ottenuto risultati fantastici all’estero, ha lavorato con allenatori fenomenali. Questo è sicuramente un grande vantaggio all’inizio del suo nuovo percorso».

Fonte: Kurir.rs