De Zerbi, rientro in Italia difficile. Gli aggiornamenti da Kiev – Sky

La situazione in Ucraina sta tenendo ovviamente in apprensione tutto il mondo. L’invasione della Russia e i bombardamenti in varie città preoccupano e non poco. In Ucraina, a Kiev, è bloccato anche Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk. Ecco le ultime da Sky Sport.

SOLUZIONE – L’invasione della Russia in Ucraina avvenuta nella notte scorsa ha colto di sorpresa tutti. Il mondo dello sport e l’Italia sono direttamente coinvolti perché Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, è bloccato a Kiev bombardata dai russi. Ecco cosa ha raccolto Gianluca Di Marzio a Sky Sport. «Fino alla mezzanotte di ieri veniva detto dalla federazione che c’era il 70% di poter giocare. Per un senso di responsabilità, De Zerbi non ha accettato l’invito di lasciare Kiev come invece suggerito dall’ambasciata italiana. Adesso gli spazi aerei sono chiusi però, lui si trova chiuso in un hotel anche con i calciatori brasiliani, sono più di dieci e il suo staff formato da 8 italiani. Una situazione complicata ma adesso ci saranno contatti continui con l’ambasciata Italia per tornare. Molti stanno lasciano l’Ucraina in macchina ma era complicato per loro venire via in macchina perché ci sono tante complicazioni. Aspettano le comunicazioni dell’ambasciata. Si è sentito anche con i calciatori ucraini e uno era vicino alle zone più colpite».